Белорусский дипломат избран председателем ЕЭК ООН

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Председателем Европейской экономической комиссии ООН избран белорусский дипломат Юрий Амбразевич — постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Представитель Беларуси будет возглавлять исполнительный комитет и бюро ЕЭК ООН по 2021 год. Его предшественником был представитель Латвии.

Европейская экономическая комиссия ООН занимается содействием экономическому сотрудничеству и развитием экономической интеграции. Сессии комиссии проходит раз в два года, сообщает БелаПАН.
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Тэги: Беларусь-ООН ЕЭК ООН Персона: Юрий Амбразевич

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