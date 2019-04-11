Белорусский дипломат избран председателем ЕЭК ООН

Председателем Европейской экономической комиссии ООН избран белорусский дипломат Юрий Амбразевич — постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Представитель Беларуси будет возглавлять исполнительный комитет и бюро ЕЭК ООН по 2021 год. Его предшественником был представитель Латвии.

Европейская экономическая комиссия ООН занимается содействием экономическому сотрудничеству и развитием экономической интеграции. Сессии комиссии проходит раз в два года, сообщает БелаПАН.