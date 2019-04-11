У поисковика авиабилетов Aviasales появилась локальная белорусская версия

11 апреля заработала белорусская версия крупнейшего в Восточной Европе поисковика авиабилетов aviasales.by .

Локальная версия Aviasales показывает стоимость билетов и отелей в национальной валюте, а также ищет по предложениям национального перевозчика — авиакомпании «Белавиа».

Aviasales фиксирует увеличение количества запросов из Беларуси на 3,5% год к году.

«Мы видим интерес к путешествиям и рост рынка электронной коммерции в целом, — говорит директор по развитию новых рынков Ярослав Степанюк. — Положительная динамика и огромный потенциал стали для нас сигналом для запуска версии Aviasales, адаптированной для Беларуси».

Среди сервисов, локализованных для Беларуси, в Aviasales отмечают «Календарь низких цен», который помогает выбрать наилучшее время для путешествий. Например, улететь из Минска в Париж в среду стоит 354 рубля, но если чуть перестроить планы и отправиться во Францию в понедельник, стоимость билета снизится до 272 рублей.

«Мы многое сделали, чтобы белорусам было удобнее планировать свои поездки. Доработан интерфейс, добавлены локальные агентства, при этом мы сохранили принцип честной цены. Стоимость билета окончательная, к ней не добавляются сборы и дополнительные услуги», — добавляет Ярослав Степанюк.

Aviasales — крупнейший в Восточной Европе интернет-поисковик авиабилетов. Локализованные сервисы работают также в Казахстане и Узбекистане.