Фотофакт. В Крупском районе микроавтоавтобус протаранил перевозивший теленка ЛуАЗ
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Днем 11 апреля в Крупском районе, на 466-м километре автотрассы М1, микроавтобус Volkswagen Crafter врезался в попутный ЛуАЗ, который перевозил теленка.
Как сообщили порталу
По информации ГАИ, водитель перевернувшегося автомобиля доставлен в медучреждение для обследования. Перевозившееся животное серьезно не пострадало.
По предварительным данным, водитель VW Crafter находился за рулем в утомленном состоянии, что и стало первопричиной столкновения.