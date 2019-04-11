Двое журналистов оштрафованы за сотрудничество с «Белсатом» и «Радио Рация»

Два журналиста-фрилансера 11 апреля оштрафованы за сотрудничество с вещающим на Беларусь польским телеканалом «Белсат» и радиостанцией для белорусов Польши «Радио Рация» без необходимой аккредитации в МИД.

Евгений Скребец. Фото: baj.by

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на закрытый властями правозащитный центр «Весна», суд Ленинского района Бреста рассмотрел административное дело журналиста Евгения Скребца, который, как отмечается в протоколе, «взял интервью без аккредитации, чем нарушил права и обязанности журналиста иностранного СМИ». За подготовку материала для «Радио Рация» ему назначено наказание в виде штрафа в 30 базовых величин (765 рублей).

Суд Глубокского района Витебской области оштрафовал Дмитрия Лупача по аналогичной административной статье на 40 базовых величин (1020 рублей). Журналист признан виновным в нарушении законодательства о СМИ — за подготовку без аккредитации сюжета для «Белсата». Его также признали виновным по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) — 25 марта он поднял в городе бело-красно-белый флаг в честь Дня Воли.