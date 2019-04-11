Работники минского магазина устраивали самосуд над воришками и выставляли их голыми на улицу

Директор и заведующий отделом одного из магазинов в Серебрянке, принадлежащего крупной торговой сети, боролись с похитителями товара своими методами: измывались над ними в подсобке, а затем абсолютно нагими выгоняли на улицу, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Ленинского района столицы.

Фото: ekb-security.ru

Одна бдительная горожанка, увидев выбегающего из магазина голого мужчину, позвонила в милицию. Пострадавшим оказался 38-летний неработающий минчанин, ранее не раз судимый за грабежи и неуплату алиментов. В продмаге он пытался стащить бутылку водки, спрятав ее под верхней одеждой. Однако был разоблачен продавцами. Воришку завели в подсобку, где завотделом вместе с директором устроили над ним самосуд: стали избивать, пустив в ход попавшийся под руку молоток. Кроме того, требовали возместить ущерб от похищенных ранее товаров, к которым бедолага не имел отношения. Затем «воспитатели» заставили мужчину раздеться догола и выставили на улицу.

Другим потерпевшим по этому делу проходит 54-летний неработающий мужчина также с богатой криминальной биографией — девять судимостей, также попавшийся на попытке кражи спиртного. Его постигла такая же участь, что и первого воришку. Помимо избиений и вымогательств обвиняемые плеснули ему в лицо кофе, а после нагишом выпроводили на улицу.

Чтобы жертвы не оказывали сопротивления, их связывали и заклеивали скотчем рот. У обоих пострадавших — многочисленные кровоподтеки и ссадины, у одного сломан нос.

Правоохранители не исключают, что потерпевших по этому уголовному делу куда больше, но остальные побоялись обращаться в милицию, так как совершили в магазине кражу.

«Вместо такого унизительного самосуда работники торговли должны были вызвать наряд милиции. Уверен, безнаказанными те не остались бы», — отметил заместитель прокурора Ленинского района Евгений Моисеенко.

К слову, 40-летний директор магазина сам не однажды привлекался к административной ответственности, в основном за нарушение ПДД, и даже был судим за применение насилия в отношении госавтоинспектора. Его 30-летний коллега также имел проблемы с законом — привлекался к уголовной ответственности за уклонение от воинского призыва.

Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения в суд.