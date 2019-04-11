Жителям Литвы за отказ от старого авто будет выплачиваться тысяча евро

Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка в четверг, 11 апреля, сообщил, что после утверждения плана по сокращению количества загрязняющих выбросов можно будет выплачивать жителям за отказ от старого автомобиля тысячу евро в качестве поощрения покупки нового автомобиля.

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«Эта мотивирующая сумма должна быть около тысячи евро — при отказе от старого автомобиля и приобретении нового», — сказал министр в интервью радиостанции Ziniu radijas, сообщает портал ru.delfi.lt .

В рассмотренных правительством накануне мерах по сокращению загрязняющих выбросов на такое финансовое поощрение предусмотрено выделить 30 млн. евро. Жители, отказавшиеся от загрязняющих экологию автомобилей, также смогут получить льготы на проезд в общественном транспорте.

Муниципалитетам, которые приобрели средства общественного транспорта, работающие на природном газе, водороде, также будет выделено по 30 млн. евро. Властям пяти крупнейших городов и курортов, внедрившим системы, которые ограничивают движение работающих на дизельном топливе транспортных средств, намечается выделить поощрение в размере 20 млн. евро.

Финансовую помощь также планируется предоставить жителям, которые заменят отапливаемые дровами печи на тепловые насосы или подключатся к системам центрального отопления.

Намечается повышение тарифа акциза на каменный уголь, кокс, бурый уголь, используемые в производстве тепловой электроэнергии. Министр охраны окружающей среды отметил, что через год или два правительство Литвы сможет оценить, оправдали ли себя эти меры по сокращению загрязняющих выборов в атмосферу.