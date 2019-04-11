Суд в Германии защитил право коров носить колокольчики
Суд в немецком Мюнхене решил, что коровы на одной из ферм в Баварии могут и дальше носить колокольчики, хотя их звон и раздражает некоторых местных жителей.
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Ведущая баварская политик Ильзе Айгнер в свою очередь подчеркнула, что «корова вместе с колокольчиком является частью нашего сельского образа жизни».
Доводы же адвоката супругов о том, что шум в их спальне от звона достигает 70 децибел, суд признал неубедительными.
Регина Киллер настаивает, что именно колокольчики помогают найти животное, если то потеряется.
Истцы остались недовольны решением суда и гамерены его обжаловать.