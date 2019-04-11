Туркменским студенткам в Беларуси запретили носить джинсы, а студентам — бороды

Посол Туркменистана в Беларуси запретил обучающимся в этой стране туркменским студенткам надевать джинсовые брюки и юбки, а парням носить бороды и посещать мечети. Об этом сообщили Радио Азатлык студенты из Туркменистана, обучающиеся в вузах Беларуси.

Туркменские студенты в парадной форме на одном из праздников (иллюстративное фото). Фото: azathabar.com

По словам одного из собеседников Азатлыка, беседовавших на условиях анонимности, требование относительно внешнего вида и поведения туркменских студентов было озвучено во время одной из недавних встреч молодежи с представителями посольства Туркменистана в Беларуси.

«Посол начал требовать, чтобы мы поменьше шлялись по клубам и ресторанам. Запретил девушкам одевать джинсовые брюки, юбки или подобную одежду. Парням студентам велел не носить бороду. Сказал, что парни с бородами похожи на террористов. Здесь за мечетями пристально следят сотрудники КГБ. Они следят за тем, кто из студентов посещает мечети», — рассказал туркменский студент о встрече посла Туркменистана Назаргулы Шагулыева с гражданами страны, обучающимися в одном из белорусских вузов.

По словам студентов, присутствовавших на встрече представителей посольства с учащимися, на вопрос студентов о причинах блокировки туркменскими банками их пластиковых карт, посол обвинил в этом их самих.

«Моя однокурсница спросила посла о том, когда прекратится ситуация, связанная с тем, что мы не можем обналичить деньги с наших пластиковых карт. А посол вместо ответа начал выдвигать требования, касающиеся нашей личной жизни», — сообщил собеседник Азатлыка. По его словам, посол заявил, что студенты обналичивают деньги, меняют их на доллары и посылают родителям и родственникам обратно в Туркменистан, где они меняют эти доллары на черном рынке.

В течение последних двух лет туркменистанцы, обучающиеся в зарубежных вузах систематически сообщают о финансовых трудностях, в связи с блокировкой карт, выданных Внешэкономбанком Туркменистана, а также ограничением возможностей для отправки денег с родины.

Пластиковые карты Внешэкономбанка Туркменистана, являются единственным платежным средством для многих студентов, обучающихся за пределами страны. В настоящее время по картам доступно не более 60 долларов США в месяц, при этом 25% от запрашиваемой суммы удерживается в качестве комиссии за обналичивание средств.

По словам одного из собеседников Азатлыка, студента Минского государственного лингвистического университета, денег, посылаемых родителями, еле хватает на еду и за общежитие, которое стоит 20 долларов в месяц.