Видеофакт: на парковке по проспекту Машерова в Минске сгорел автомобиль

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В Минске, на автопарковке у банка по проспекту Машерова, 40, во второй половине дня 11 апреля загорелся автомобиль. Видео пылающего авто прислали в редакцию агентства «Минск-Новости» читатели

Сообщение о горящем автомобиле поступило около 18:00. Как сообщила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко, на место случившегося выехали пожарные расчеты.

Огнем повреждены два рядом стоявших автомобиля. Пострадавших, к счастью, нет. Причины возгорания устанавливаются.
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Тэги: сгорел автомобиль Город: Минск