Погода: в ночь на пятницу в Беларуси местами возможен мокрый снег

В пятницу, 12 апреля, погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, в юго-восточных районах страны скажется влияние фронтального раздела.

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Как сообщает сайт Белгидромета , ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в юго-восточных районах страны пройдут дожди, ночью местами возможен мокрый снег. Ветер — северо-восточный умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха: минимальная ночью — от минус 3 до плюс 3°С, при прояснениях -4..-6°С, по юго-востоку страны +4..+5°С, максимальная днем +5..+11°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В выходные дни погодные условия в нашей стране продолжит определять периферия малоподвижного скандинавского антициклона, сформированного в холодной воздушной массе. Ожидается преимущественно без осадков. Ветер — северо-восточный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха: минимальная ночью -4..+2°С, при прояснениях до -6°С, максимальная днем +5..+12°С; по югу страны ночью +3..+4°С, днем до +13°С.