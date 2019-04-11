Погода: в ночь на пятницу в Беларуси местами возможен мокрый снег
В пятницу, 12 апреля, погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, в юго-восточных районах страны скажется влияние фронтального раздела.
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В выходные дни погодные условия в нашей стране продолжит определять периферия малоподвижного скандинавского антициклона, сформированного в холодной воздушной массе. Ожидается преимущественно без осадков. Ветер — северо-восточный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха: минимальная ночью -4..+2°С, при прояснениях до -6°С, максимальная днем +5..+12°С; по югу страны ночью +3..+4°С, днем до +13°С.