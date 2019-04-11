Ученые обнаружили связь между пылью и ожирением

Пыль в квартире ведет к ожирению. К такому выводу пришли специалисты из Университета Дьюка в Дареме (США), сообщает rosbalt.ru .

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По словам экспертов, молекулы из домашней пыли «встраиваются» в процессы обмена веществ и приводят к сбоям в работе эндокринной системы организма, оказывают негативное влияние на жировую ткань, органы пищеварительного тракта, а также стимулируют аппетит.

Ученые выяснили, что из 100 обнаруженных в пыли химических соединений 70 могут привести к неконтролируемому набору лишнего веса.