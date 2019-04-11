Ученые обнаружили связь между пылью и ожирением

/ Мир
Просмотров: 340

Пыль в квартире ведет к ожирению. К такому выводу пришли специалисты из Университета Дьюка в Дареме (США), сообщает rosbalt.ru.

Фото: pixabay.com

По словам экспертов, молекулы из домашней пыли «встраиваются» в процессы обмена веществ и приводят к сбоям в работе эндокринной системы организма, оказывают негативное влияние на жировую ткань, органы пищеварительного тракта, а также стимулируют аппетит.

Ученые выяснили, что из 100 обнаруженных в пыли химических соединений 70 могут привести к неконтролируемому набору лишнего веса.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ожирение пыль в жилье Город: Дарем

Другие материалы на эту тему:

Ожирение у детей. Как остановить эпидемию

Ожирение у детей. Как остановить эпидемию

Ожирение? Иногда надо резать

Ожирение? Иногда надо резать

Через десять лет половина белорусов будет толстяками

Через десять лет половина белорусов будет толстяками

Лишний жир на животе может быть опасен

Лишний жир на животе может быть опасен