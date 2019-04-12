Область повышенного атмосферного давления накроет Беларусь

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В пятницу, 12 апреля, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, в юго-восточных районах страны скажется влияние фронтального раздела.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Садки ожидаются лишь в юго-восточной части республики.

Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах порывистый.

Максимально воздух днем прогреется до +5..+11°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.
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Тэги: погода

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