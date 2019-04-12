Область повышенного атмосферного давления накроет Беларусь
В пятницу, 12 апреля, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, в юго-восточных районах страны скажется влияние фронтального раздела.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Садки ожидаются лишь в юго-восточной части республики.
Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах порывистый.
Максимально воздух днем прогреется до +5..+11°С.
Атмосферное давление будет слабо расти.