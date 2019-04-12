У минчанина нашли арсенал оружия и боеприпасов

До семи лет лишения свободы грозит 65-летнему жителю столицы за незаконные действия в отношении оружия и боеприпасов.

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Как сообщили в милиции, оперативники обнаружили в квартире и даче мужчины:

винтовку;

ружье;

более 80 патронов;

около 1,3 кг пороха.

Проведенная экспертиза установила, что оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы. Весь этот арсенал не был зарегистрирован согласно закона.

В милиции также сообщили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртного либо появление в общественном месте в состоянии опьянения. Ранее он был судим по ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения).

По факту обнаружения арсенала открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 295 УК, санкции которой предусматривают одно из нескольких наказаний: