У минчанина нашли арсенал оружия и боеприпасов
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До семи лет лишения свободы грозит 65-летнему жителю столицы за незаконные действия в отношении оружия и боеприпасов.
Как сообщили в милиции, оперативники обнаружили в квартире и даче мужчины:
- винтовку;
- ружье;
- более 80 патронов;
- около 1,3 кг пороха.
Проведенная экспертиза установила, что оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы. Весь этот арсенал не был зарегистрирован согласно закона.
В милиции также сообщили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртного либо появление в общественном месте в состоянии опьянения. Ранее он был судим по ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения).
По факту обнаружения арсенала открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 295 УК, санкции которой предусматривают одно из нескольких наказаний:
- исправительные работы до двух лет;
- арест или ограничение свободы до пяти лет;
- лишение свободы до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.