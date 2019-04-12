У минчанина нашли арсенал оружия и боеприпасов

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До семи лет лишения свободы грозит 65-летнему жителю столицы за незаконные действия в отношении оружия и боеприпасов.

Иллюстрация pixabay.com

Как сообщили в милиции, оперативники обнаружили в квартире и даче мужчины:

  • винтовку;
  • ружье;
  • более 80 патронов;
  • около 1,3 кг пороха.

Проведенная экспертиза установила, что оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы. Весь этот арсенал не был зарегистрирован согласно закона.

В милиции также сообщили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртного либо появление в общественном месте в состоянии опьянения. Ранее он был судим по ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения).

По факту обнаружения арсенала открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 295 УК, санкции которой предусматривают одно из нескольких наказаний:

  • исправительные работы до двух лет;
  • арест или ограничение свободы до пяти лет;
  • лишение свободы до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.
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Тэги: пенсионеры оружие Город: Минск

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