В России ответили на угрозу Лукашенко остановить транзит нефти

В России считают, что белорусский участок нефтепровода «Дружба» не требует остановки для выполнения ремонтных работ.

Фото с сайта oilcapital.ru

Как отметил советник президента «Транснефти» Игорь Демин, «в целом состояние нефтепроводов признано удовлетворительным».

Представитель кампании заявил, пишет РБК , что выявленные дефекты «не требуют аварийной остановки для их ликвидации».

Если белорусским коллегам потребуется помощь, в «Транснефти» готовы ее предоставить.

Напомним, 11 апреля Александр Лукашенко на совещании с представителями экономического блока правительства недвусмысленно высказал угрозу российской стороне, что может временно закрыть нефтепровод, который идет по территории Беларуси, вспомнив ситуацию, которая сложилась год-полтора назад.

«Нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации — нефть», — наполнил Лукашенко.

Президент заметил, что этот вопрос не исчез с повестки дня и дал распоряжение заместителю премьер-министра Игорю Ляшенко:

«Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки».