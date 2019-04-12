В России ответили на угрозу Лукашенко остановить транзит нефти
В России считают, что белорусский участок нефтепровода «Дружба» не требует остановки для выполнения ремонтных работ.
Как отметил советник президента «Транснефти» Игорь Демин, «в целом состояние нефтепроводов признано удовлетворительным».
Представитель кампании заявил, пишет
Если белорусским коллегам потребуется помощь, в «Транснефти» готовы ее предоставить.
Напомним, 11 апреля Александр Лукашенко на совещании с представителями экономического блока правительства недвусмысленно высказал угрозу российской стороне, что может временно закрыть нефтепровод, который идет по территории Беларуси, вспомнив ситуацию, которая сложилась год-полтора назад.
«Нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации — нефть», — наполнил Лукашенко.
Президент заметил, что этот вопрос не исчез с повестки дня и дал распоряжение заместителю премьер-министра Игорю Ляшенко:
«Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки».