Белоруска Дарья Наумова стала чемпионкой Европы – ее поздравил Лукашенко

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Белоруска Дарья Наумова на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми, выиграла соревнования в весовой категории до 76 килограммов.

Белоруска удачно выполнила все шесть подходов к снаряду и по сумме двух упражнений стала лучшей с результатом 242 килограмма (106 кг в рывке и 136 кг в толчке).

Новоявленную чемпионку с победой поздравил Александр Лукашенко, отметив сильный характер и целеустремленность спортсменки.

Он подчеркнул, что Дарья подарила мгновения гордости за родную страну и отечественную школу тяжелой атлетики.
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Тэги: тяжелая атлетика Персона: Александр Лукашенко Дарья Наумова Город: Батуми

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