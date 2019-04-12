Хакеры выдвинули британским властям ультиматум: отпустите Ассанжа или поплатитесь
Всемирно известная сеть компьютерных взломщиков Anonymous выдвинула ультиматум к властям Великобритании и «их сторонникам по всему миру».
По словам представителей сети, арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне является доказательством того, что власти Британии «не остановятся ни перед чем», чтобы сохранить свои тайны.
Anonymous напомнили, что Ассанж каждый год с 2010 года номинировался на Нобелевскую премию мира, потому что он «раскрыл секреты и правых, и левых» и «военные преступления».
«Это предупреждение истеблишменту: отпустите Ассанжа или поплатитесь», — говорится в заявлении Anonymous.
Также представители сети подчеркнули, что в настоящее время ее сторонникам следует объединиться, пишет