Хакеры выдвинули британским властям ультиматум: отпустите Ассанжа или поплатитесь

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Всемирно известная сеть компьютерных взломщиков Anonymous выдвинула ультиматум к властям Великобритании и «их сторонникам по всему миру».

Иллюстрация pixabay.com

По словам представителей сети, арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне является доказательством того, что власти Британии «не остановятся ни перед чем», чтобы сохранить свои тайны.

Anonymous напомнили, что Ассанж каждый год с 2010 года номинировался на Нобелевскую премию мира, потому что он «раскрыл секреты и правых, и левых» и «военные преступления».

«Это предупреждение истеблишменту: отпустите Ассанжа или поплатитесь», — говорится в заявлении Anonymous.

Также представители сети подчеркнули, что в настоящее время ее сторонникам следует объединиться, пишет gazeta.ru.
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Тэги: Anonymous хакеры Великобритания Персона: Джулиан Ассанж Город: Лондон

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