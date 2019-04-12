МЗП и денежные доходы за март индексироваться не будут

Минимальная зарплата и денежные доходы за март 2019 года в Беларуси индексироваться не будут, сообщает Министерство труда и социальной защиты.

Как поясняет ведомство, это связано с тем, что инфляция за март выросла к февралю на 0,4% и не превысила пятипроцентного порога к январю 2019 года.

Также, подчеркнули в Минтруда, не превышен пятипроцентный порог к октябрю 2018 года, когда были пересмотрены денежные доходы, получаемые из бюджетных источников в зависимости от изменений размеров тарифной ставки первого разряда для бюджетников.

Минимальная заработная плата 1 января 2018 года была установлена в 305 рублей и не индексировалась в течение всего года. В 2017 году из-за низкой инфляции она также ни разу не индексировалась и составляла 265 рублей.

С 1 января 2019 года МЗП составляет 330 рублей, или 95% минимального потребительского бюджета семьи из четырех человек.