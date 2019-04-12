Россельхознадзор объяснил, почему запретил ввоз яблок и груш из Беларуси

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) информирует, что на протяжении последнего времени «систематически выявляла поставки санкционной продукции под видом белорусской».

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Партии яблок и груш следовали на территорию России по фитосанитарным сертификатам, выданных белорусской стороной.

В Россельхознадзоре отметили, что регулярно обращались к белорусским коллегам с просьбой об усилении контроля за фитосанитарной сертификацией.

«Российская сторона неоднократно сообщала о своем недоверии к такой сертификации Евразийской экономической комиссии», однако «на сегодняшний день сложилась ситуация, при которой плодоовощная продукция, поступающая из Республики Беларусь с использованием мошеннических схем в обход фитосанитарных контрольных постов, без документов и маркировки, упакована в одинаковую тару и сходна по видовому и сортовому составу плодоовощной продукции, которую производят белорусские предприятия».

В этой связи, отметили в службе, есть все основания полагать, что Республика Беларусь «сертифицирует санкционную продукцию под видом белорусской».

Россельхознадзор также сослался на то, что нет актуальной информации о белорусских производителях, объемах производства и хранения. Было принято решение ввести временный (с 12 апреля) запрет на поставки яблок и груш из Беларуси.

Ограничения будут сняты после урегулирования сложившейся ситуации.

В четверг, 11 апреля, Александр Лукашенко заметил, что в последнее время ежедневно слышит и читает информацию о том, что «наш основной торговый партнер (они любят называть себя партнеры) все больше и больше вводит санкций против Беларуси».

«Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников», — подчеркнул глава государства.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не может согласиться с заявлением Лукашенко о том, что Россия вводит санкции в отношении Беларуси.