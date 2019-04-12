В Каменецком районе продолжается поиск малолетнего Вани Волошина

Около сотни человек задействованы в поиске пропавшего в деревни Любашки (Каменецкий район) Вани Волошина (ребенку 1 год 11 месяцев).

В поисковой операции принимают участие сотрудники милиции, МЧС, военнослужащие, активисты.

За это время опрошены односельчане и родственники пропавшего мальчика.

Одновременно был задействованы кинологи и беспилотные аппараты.

Обследованы колодцы, реки и мелиоративные каналы, прилегающие к деревне.

Поиски продлжаются.