Фотофакт. В Гродненском районе «МАЗ» протаранил «КИА»

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, произошло вечером в четверг, 11 апреля, в деревне Новая Руда (Гродненский район).

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель «КИА-Рио», поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра и попал под грузовик.

В ходе разбирательства водитель «МАЗа» сообщил ГАИ, что водитель легковушки начал поворачивать неожиданно, не включив соответствующий сигнал, что не позволило избежать столкновения.

Выяснилось, что водитель «КИА» не был пристегнут ремнем безопасности – он ударился головой и был госпитализирован.
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Тэги: ДТП Город: Гродно

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