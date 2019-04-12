Фотофакт. В Витебске демонтируют аварийный Полоцкий путепровод

Полоцкий путепровод в Витебске был закрыт для движения транспорта в ноябре 2018 года. Такое требование выставила областная прокуратура, так как обследование показало, что он находится в аварийном состоянии.

Демонтаж путепровода начался несколько дней назад. Для сноса старых конструкций, которые предварительно разделили при помощи канатной резки, задействовали два огромных крана, способных перемещать грузы весом в 125 тонн.

Эти краны установлены на железнодорожных путях, так что во время их работы движение поездов возможно только по соседним веткам.

Пока разборка одного пролета моста занимает два дня. Железобетонные балки опускают с северной стороны путепровода, затем их дробят на меньшие части и вывозят.

Новый виадук планируется ввести в строй в 2021 году.

Фото Сергея Серебро