ОБСЕ рекомендует создавать национальные комитеты безопасности журналистов

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В государствах, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), необходимо создать национальные комитеты безопасности журналистов. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир на конференции «Журналисты под ударом: угрозы свободе СМИ» 12 апреля в Вене.

Фото pixabay.com

«Мы предлагаем создать национальные комитеты с участием представителей прокуратуры, полиции и журналистских объединений, чтобы проверить, расследуются ли нападения и угрозы в отношении журналистов, предложить защиту и укрепить безопасность журналистов», — пояснил Дезир.

Он отметил, что после своего назначения на должность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в июле 2017 года столкнулся с сотнями случаев нападений, угроз и даже убийств журналистов в регионе ОБСЕ. «Ни одна страна и ни один регион от такого не застрахованы, — сказал Дезир. — Но нападают не только на журналистов, нападению подвергаются сами основы свободы и демократии. Роль прессы заключается в том, чтобы контролировать действия власти. И когда мишенью для нападений становятся журналисты, то под угрозой оказываются и свободы всех остальных (членов общества. — БелаПАН.)»

По мнению представителя ОБСЕ, журналисты, которые подвергаются преследованию, «не только заслуживают восхищения своей работой и ежедневным мужеством, но прежде всего заслуживают защиты и справедливости за преступления, совершенные против них».

Дезир отметил, что все больше людей сегодня пытаются заставить журналистов замолчать из-за критической или просто правдивой информации. «В 85% случаев убийств журналистов в регионе ОБСЕ за последние 20 лет преступники или заказчики не были привлечены к ответственности, поэтому преобладает безнаказанность. Это неприемлемо, и мы не можем допустить, чтобы эта тенденция продолжалась», — подчеркнул он.

Дезир напомнил, что в декабре прошлого года в Милане Совет министров ОБСЕ принял историческое решение о безопасности журналистов. «В нем признается серьезность нынешней ситуации. Пришло время реализовать это решение, — заявил представитель ОБСЕ. — Нам нужно в срочном порядке действовать для того, чтобы улучшить положение журналистов. Недопустимо, что большинство фактов нападения и преследования СМИ не получают полноценного расследования».

Главным препятствием в обеспечении безопасности журналистов Дезир назвал «безнаказанность тех, кто совершает нападения». «Мы должны положить конец любым формам преследования журналистов. Ни одно дело о преследовании, нападении или убийстве журналистов не должно остаться не расследованным», — подчеркнул представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

В «Индексе свободы прессы», который ежегодно составляет международная правозащитная организация «Репортеры без границ», Беларусь занимает 155-е место из 180. За последний год страна ухудшила свою позицию в рейтинге на два пункта.
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Тэги: СМИ ОБСЕ Персона: Арлем Дезир

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