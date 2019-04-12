Северная Корея впервые прислала в Беларусь посла

11 апреля заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас принял копии верительных грамот у первого посла КНДР в Минске Зу Зен Бона.

Фото пресс-службы МИД Беларуси

Дапкюнас «приветствовал решение руководства КНДР о направлении в Беларусь первого в истории двусторонних отношений посла КНДР с резиденцией в Минске и пожелал Зу Зен Бону успехов на ответственном посту», сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В дружеской беседе стороны обсудили положение и перспективы развития двусторонних отношений, а также сотрудничество в международных организациях», — отмечается в релизе.

Дипломатические отношения между Беларусью и КНДР были установлены в 1992 году. Посольство Северной Кореи в Беларуси открылось в 2016 году.