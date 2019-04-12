Лукашенко в ПВТ: наступает эра роботов

Александр Лукашенко посетил сегодня Парк высоких технологий, где ему продемонстрировали разработки ведущих компаний-резидентов ПВТ.

Ознакомившись с разработками в области робототехники, глава государства подчеркнул, что «наступает эра роботов, хотелось бы это кому-то или нет».

Он отметил, что, подписывая декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», действовал по принципу, что страна от принятия этих решений как минимум ничего не потеряет.

Говоря о дальнейших перспективах развития деятельности компании ЕРАМ Systems (одна из крупнейших мировых IT-корпораций, которая имеет белорусские корни) в Беларуси, Лукашенко заявил, что программистам не надо искать точки соприкосновения с госструктурами, так как есть первый вице-премьер правительства, который, «можно сказать, ваш помощник».

Он подчеркнул, что если айтишникам что-то нужно, они должны не стесняться, а говорить об этом напрямую.

Глава государства поблагодарил за разработки для медицины, в частности, медицинского лазера, который востребован не только в Беларуси, но и за границей.