По факту смерти в Лиде юного штангиста возбуждено уголовное дело

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В отношении 18-летнего лидчанина открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности).

Его подозревают в смерти 16-летнего штангиста – учащегося местного филиала Гродненского государственного училища олимпийского резерва.

Как сообщили в СК, следователи провели проверку, в ходе которой были получены «сведения о наличии причинной связи между смертью и физическим воздействием со стороны подозреваемого».

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.

Отмечается, что мера пресечения в отношении подозреваемого не применялась.
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Тэги: Следственный комитет тяжелая атлетика Город: Лида

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