Прокопеня: Лукашенко войдет в историю как первый президент, принявший правильное регулирование для блокчейна

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Александр Лукашенко войдет в историю как первый президент, принявший «правильное регулирование для блокчейна», заявил белорусский IT-бизнесмен Виктор Прокопеня на встрече с главой государства 12 апреля в минском Парке высоких технологий.

Фото из архива пресс-службы президента

Сюжет о визите Лукашенко в ПВТ был показан на телеканале «Беларусь 1».

«Проходит время — десятки, сотни лет — и люди многие вещи не помнят, — сказал Прокопеня. — Помнят президента, который запустил человека в космос, того, который выиграл войну. Вы знаете, вы вошли в историю как первый президент, который принял правильное регулирование для блокчейна, всех его видов использования».

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«Но оно не умрет со временем?» — поинтересовался Лукашенко у бизнесмена. Прокопеня ему ответил: «Оно не умрет, и это будет то, на чем будут базироваться в будущем очень многие вещи. Многие хорошие вещи делаются, но многое забудется, а это — останется».

«Я честно сказал, что, когда посмотрел на эти документы, я особо не напрягался. Думал, я их поддержу, подпишу и так далее. Но если у вас что-то не получится и вы провалитесь, то это будет ваша проблема. А для государства — мы же ничего не теряли бы», — заявил официальный лидер.
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Тэги: блокчейн ПВТ Персона: Александр Лукашенко Виктор Прокопеня

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