По факту исчезновения Вани Волошина возбуждено уголовное дело

/ Общество
Просмотров: 315

Управлением Следственного комитета по Брестской области по факту безвестного исчезновения малолетнего Ивана Волошина возбуждено уголовное дело.

 

 

Мальчик, которому два года исполнится 29 мая, пропал без вести 10 апреля. В последний раз мать видела его примерно в три часа дня, в милицию она обратилась только поздно вечером.

Семья Волошиных, в которой кроме Вани есть еще трое детей, живет в деревне Любашки Каменецкого района.

Оперативные поиски ребенка результата не дали. Организована поисковая операция, в которой в настоящее время участвует порядка 70 человек — следователи, сотрудники Каменецкого РОВД и Департамента охраны, спасатели, кинологи с собаками, волонтеры поискового отряда «Ангел» и другие добровольцы.

Задействовано специальное оборудование — квадрокоптер, тепловизоры.

Осматриваются заброшенные дома, лесополоса, каналы, овраги, поля, опрашиваются местные жители. Радиус поисков составляет 6 километров и продолжает увеличиваться.

Мальчик был одет в синюю спортивную кофту с красными полосами на рукавах.

Ваня Волошин

Сюжет: Поиски Вани Волошина
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пропал ребенок Персона: Иван Волошин Город: Каменец

Другие материалы на эту тему:

В Любашках уже сутки не могут найти двухлетнего Ваню Волошина

В Любашках уже сутки не могут найти двухлетнего Ваню Волошина

«Мы привозили ясновидящих». Поиски Максима Мархалюка продолжаются

«Мы привозили ясновидящих». Поиски Максима Мархалюка продолжаются

«Всё, что могли, мы прочесали». Поиски Максима Мархалюка длятся уже месяц

«Всё, что могли, мы прочесали». Поиски Максима Мархалюка длятся уже месяц

Как в Беларуси пропадают дети и как их находят

Как в Беларуси пропадают дети и как их находят