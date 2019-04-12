По факту исчезновения Вани Волошина возбуждено уголовное дело

Управлением Следственного комитета по Брестской области по факту безвестного исчезновения малолетнего Ивана Волошина возбуждено уголовное дело.

Мальчик, которому два года исполнится 29 мая, пропал без вести 10 апреля. В последний раз мать видела его примерно в три часа дня, в милицию она обратилась только поздно вечером.

Семья Волошиных, в которой кроме Вани есть еще трое детей, живет в деревне Любашки Каменецкого района.

Оперативные поиски ребенка результата не дали. Организована поисковая операция, в которой в настоящее время участвует порядка 70 человек — следователи, сотрудники Каменецкого РОВД и Департамента охраны, спасатели, кинологи с собаками, волонтеры поискового отряда «Ангел» и другие добровольцы.

Задействовано специальное оборудование — квадрокоптер, тепловизоры.

Осматриваются заброшенные дома, лесополоса, каналы, овраги, поля, опрашиваются местные жители. Радиус поисков составляет 6 километров и продолжает увеличиваться.

Мальчик был одет в синюю спортивную кофту с красными полосами на рукавах.