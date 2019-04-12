Владельцам собак придется платить больше налогов

Депутаты Мингорсовета увеличили налоги для владельцев собак. Такое решение, которое было опубликовано сегодня, народные избранники приняли 20 марта.

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Так, в частности, за питомцев, которые включены в перечень потенциально опасных пород собак, придется платить один раз в квартал 1 базовую величину, за всех остальных – 0,3 базовой величины.

Ранее фискальное ведомство сообщало, что владельцы домашних животных должны зарегистрировать своих питомцев и платить налог. Если при проверке регистрации не окажется, на владельца могут наложить штраф до 15 базовых величин.