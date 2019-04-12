44 высокорентабельные компании перечислят 54,8 млн рублей в фонд нацразвития

Постановлением Совета министров от 11 апреля 2019 года № 233 определен перечень высокорентабельных организаций, которые перечислят в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за 2018 год, сообщила пресс-служба правительства.

Согласно документу, в указанный перечень входят 44 организации. Среди них: открытые акционерные общества «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-холдинг», «Белорусская универсальная товарная биржа», «Промагролизинг», «Минский завод колесных тягачей», «Мозырьсоль», «Гомельтранснефть Дружба», республиканские унитарные производственные предприятия «Национальный центр обмена трафиком», «Белмедпрепараты», коммунальные унитарные предприятия «Техническое управление Мингорисполкома», «Управление капитального строительства Брестского городского жилищно-коммунального хозяйства», «Минский городской центр по ценообразованию в строительстве».

Министерству финансов до 31 января 2020 года поручено представить в Совет министров сведения о выполнении настоящего постановления.

Как следует из постановления, всего будет перечислено более 54,8 млн рублей. В 2018 году в аналогичный список вошло 29 организаций, которые перечислили более 41,5 млн рублей.