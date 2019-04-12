Видеофакт. По минскому микрорайону Уручье разгуливает пристающий к прохожим гусь

По минскому микрорайону Уручье гуляет очень доверчивый гусь и охотно общается с прохожими. Ручную птицу запечатлел житель столицы Олег Лысак, участник группы СТВ в «Одноклассниках».

«Вчера в Уручье по улице гулял бесхозный гусь, — написал он в соцсети. — Птица совсем ручная. Он был очень забавный, прохожие останавливались, смотрели и не знали, что с ним делать. И решили его заснять».

Откуда взялась среди людей эта общительная птица, не известно. Как рассказал автор видео Олег Лысак, он работает в ЖЭУ. Вместе с коллегами они заметили гуся на улице Городецкой.

Водоемы в Уручье есть, но находятся они не близко от места встречи с птицей. Возможно, птица домашняя – на одном из фото видна шлейка, наподобие собачьей.

Автор видео и фото Олег Лысак / ctv.by