Видеофакт. По минскому микрорайону Уручье разгуливает пристающий к прохожим гусь

/ Общество
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По минскому микрорайону Уручье гуляет очень доверчивый гусь и охотно общается с прохожими. Ручную птицу запечатлел житель столицы Олег Лысак, участник группы СТВ в «Одноклассниках».

«Вчера в Уручье по улице гулял бесхозный гусь, — написал он в соцсети. — Птица совсем ручная. Он был очень забавный, прохожие останавливались, смотрели и не знали, что с ним делать. И решили его заснять».

 

 

Откуда взялась среди людей эта общительная птица, не известно. Как рассказал автор видео Олег Лысак, он работает в ЖЭУ. Вместе с коллегами они заметили гуся на улице Городецкой.

Водоемы в Уручье есть, но находятся они не близко от места встречи с птицей. Возможно, птица домашняя – на одном из фото видна шлейка, наподобие собачьей.

 

Автор видео и фото Олег Лысак / ctv.by
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Тэги: гусь Уручье Персона: Олег Лысак Город: Минск

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