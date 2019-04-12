Фальшивомонетчики начали подделывать 100-рублевую белорусскую банкноту

В Беларуси впервые выявлена поддельная 100-рублевая банкнота, сообщается в обзоре Национального банка о выявленных в 2018 году поддельных денежных знаках, который получили коммерческие банки.

Эта поддельная 100-рублевка была выявлена в Гродно в ноябре 2018 г. Фото: 015.by

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на Нацбанк Беларуси, в банковской системе в прошлом году было обнаружено 11 поддельных белорусских рублей образца 2009 года (в 2017 году — 23), которые впервые пополнились банкнотами номиналов 100 и 5 рублей.

В 2018 году, констатирует Нацбанк, выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 рублей, три — номиналом 50 рублей, пять — номиналом 20 рублей и две фальшивые банкноты номиналом 5 рублей.

Согласно данным Нацбанка, по итогам 2018 года банковскими работниками было выявлено 900 поддельных денежных знаков, из которых 894 — поддельные банкноты, 6 — поддельные монеты. По сравнению с 2017 годом общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 13%.

«Основное количество выявленных поддельных денежных знаков традиционно составили доллары США — 52,8%. Доля поддельных российских рублей составила 30%, поддельных евро — 13%, поддельных денежных знаков других иностранных государств (турецкие лиры, китайские юани, фунты стерлингов) — 2,3%», — сообщает Нацбанк.

Доля поддельных белорусских рублей в общем объеме выявленных подделок составила 1,9%.

Больше всего банковские работники в 2018 году выявили поддельных банкнот номиналом 100 долларов и 5.000 российских рублей — соответственно, 436 (в 2017 году — 449) и 196 (221) банкнот.

Таким образом, на банкноты номиналом 100 долларов и 5.000 рублей пришлось более 70% общего числа выявленных подделок.