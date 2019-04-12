Лукашенко айтишникам: вы — мои дети, я вас в обиду не дам

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Во время посещения минского Парка высоких технологий 12 апреля Александр Лукашенко пообещал IT-сектору дальнейшую поддержку, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу президента.

Александр Лукашенко во время посещения Парка высоких технологий. Фото: president.gov.by

«Мы взяли с вами этот курс, и мы влево-вправо умышленно «хістацца» не будем. Мы будем идти прямо. Если надо где-то острые углы обойти, которые нам сегодня не нужны, мы их обойдем, но я вас поддерживал и буду поддерживать. Потому что по большому счету вы мои дети (в свое время Лукашенко принимал решение о создании Парка высоких технологий). Я своими руками, как умел, вас создавал, а потом вы выросли, начали предлагать, как идти. Мы будем двигаться в этом направлении настолько эффективно, насколько вы этого захотите», — заявил официальный лидер.

«Захотели вы криптовалюту, криптобиржу, майнинг и прочее, фермы создать… Вместе будем идти этим путем», — добавил глава государства.

Одновременно Лукашенко подчеркнул, что в основе всего должна быть честность и порядочность: «Если что-то надо (только не мышковать), придите, скажите, и мы решим любой вопрос. И вам не надо толкаться с законом и прочее».

Он еще раз подчеркнул, что государство обеспечит поддержку данному направлению. «Мы это будем делать, это моя функция. В обиду я никогда вас не дам. Буду только поддерживать и помогать, насколько это возможно», — сказал Лукашенко.

В конце декабря 2017 года в Беларуси был принят декрет № 8 «О развитии цифровой экономики». Документ продлил предыдущие и утвердил новые налоговые льготы для резидентов Парка высоких технологий, легализовал институты английского права, а также бизнес на основе технологии блокчейн, в том числе криптовалюты. Власти объявили курс на развитие IT-страны. Они надеются, что благодаря декрету Беларусь может стать своеобразной гаванью для бизнеса в сфере высоких технологий.
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Тэги: IT-сектор Парк высоких технологий Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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