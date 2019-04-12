Активистку посадили на 15 суток за то, что «создавала невыносимые условия для работы прокурорских работников»

Суд Центрального района Минска 11 апреля арестовал на 15 суток активистку Наталью Горячко-Басалыгу, сообщает БелаПАН со ссылкой на инициативу «Наш дом».

Наталья Горячко-Басалыга, Фото: nash-dom.info

Активистку осудили по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Приговор вынесла судья Виктория Шабуня.

Заявление о привлечении Горячко-Басалыги к административной ответственности 11 марта подала прокурор отдела организации работы с обращениями граждан Генеральной прокуратуры Алла Воробьева. Фотографии документа Горячко-Басалыга опубликовала на своей странице в Facebook.

Поводом стал визит активистки в Генпрокуратуру 19 февраля. Как пояснил БелаПАН правозащитник Валерий Щукин, присутствовавший на заседании, в декабре 2018 года Горячко-Басалыга направила заявление в Генпрокуратуру о том, что сотрудники милиции не вернули ей изъятый мобильный телефон.

Генеральная прокуратура передала заявление в прокуратуру Минска, о чем Горячко-Басалыге почтой было направлено письменное уведомление, которое активистка не получила. По словам Щукина, Горячко-Басалыга потребовала от дежурного прокурора Воробьевой копию письменного уведомления об этом.

Как утверждается в заявлении Воробьевой,Горячко-Басалыга неоднократно называла Воробьеву «слугой народа» и кричала, чем «создавала невыносимые условия для работы прокурорских работников».

24 марта активистка была задержана сотрудниками милиции при попытке пройти в Киевский сквер Минска, где проходил санкционированный властями митинг-концерт по случаю Дня Воли. 27 марта суд Центрального района направил протокол в отношении Горячко-Басалыги о правонарушении на доработку.