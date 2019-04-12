В Белыничском районе при столкновении с фурой у грузовика сорвало кузов с ехавшими в нем людьми
В четверг, 11 апреля, в Белыничском районе столкнулись фура и грузовик, в результате чего пострадали пять человек.
Как
От удара кузов грузовика «ГАЗ-66», в котором находились трое мужчин, был сорван со своего конструктивного места установки на раме. Водитель и четыре пассажира этого автомобиля получили телесные повреждения различной тяжести.
По предварительным данным, оба водителя были трезвы.
Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области осмотрели место происшествия, назначены судебные медицинские и автотехнические экспертизы.
Фото ГАИ УВД Могилевского облисполкома