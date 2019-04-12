Вера Лапко проиграла в четвертьфинале турнира в Лугано

Белорусская теннисистка Вера Лапко (65-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире в швейцарском Лугано.

12 апреля «посеянная» под 8-м номером 20-летняя Лапко проиграла 17-летней польской теннисистке Иге Свёнтек (115) — 6:4, 4:6, 1:6.

В первом круге Лапко обыграла вышедшую из квалификации представительницу Венгрии Реку-Луцу Яни (309) — 6:2, 2:6, 6:2, а во втором круге была сильнее россиянки Евгении Родиной (69) — 6:2, 6:0.

В парном разряде Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга прошли первый круг, а в четвертьфинале потерпели поражение.