Путин резко «обеднел», по доходам его обошел и премьер Медведев

Доход президента России Владимира Путина за 2018 году сократился более чем вдвое — по сравнению с 2017-м годом: 8,648 млн рублей против 18,7 млн годом ранее. Об этом говорится в обнародованной в пятницу, 12 апреля, декларации о доходах президента, сообщает портал rosbalt.ru .

Фото: kremlin.ru

У Путина по-прежнему имеется в собственности квартира площадью 77 кв. метров и гараж. Также в его пользовании — квартира площадью 153,7 «квадрата» с гаражом в 18 кв. метров. Кроме того, у Путина в собственности два автомобиля «ГАЗ М21», а также «Нива», прицеп «Скиф».

Отметим, что в 2015—2016 годах доход президента РФ был примерно одинаков: около 8,9 млн рублей, в 2014-м было чуть меньше — 7,65 млн.

Интересно, что доход главы правительства России Дмитрия Медведева в 2018 году превзошел доход президента и составил 9,917 млн рублей, что немного больше, чем годом ранее — 8,56 млн. Также, согласно декларации, в собственности у Медведева находится квартира площадью 367,8 кв. метра и две машины — «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21», а в длительной аренде — земельный участок площадью 47 соток.