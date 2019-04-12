В Минске будет создан Национальный детский технопарк

Указом президента от 12 апреля № 145 будет создано учреждение образования «Национальный детский технопарк».

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«Это учреждение создадут в Минске к 1 января 2021 года. Ежегодно в технопарке будут проходить обучение около двух тысяч наиболее одаренных детей — учеников 6—11-х классов со всех регионов страны», — сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу белорусского руководителя.

Для детей разрабатывается специальная образовательная программа, рассчитанная на 21 день. Затем дополнительное образование продолжится по индивидуальным планам с дистанционным сопровождением преподавателями технопарка.

С детьми будут работать высококвалифицированные педагоги, ученые, преподаватели высших учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских и промышленных организаций, отмечается в релизе.

В инфраструктуру технопарка войдут учебно-лабораторный корпус с современным оборудованием, общежитие для проживания учащихся. Проживание и питание будут обеспечиваться за счет средств госбюджета.

Предполагается, что обучение в технопарке будет мотивировать школьников к выбору будущей профессии в сфере науки и высоких технологий.

О создании технопарка сообщил министр образования Игорь Карпенко 25 февраля на рабочей встрече с депутатами постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке.

«В этом направлении мы будем использовать опыт Российской Федерации, — отметил Карпенко. — Как вы знаете, недавно в Сочи прошла встреча министров образования, культуры, спорта с президентами наших государств. На ней было предложено разработать программу обмена для обучения детей и повышения квалификации педагогов на базе российского центра «Сириус» и в создаваемом в Беларуси Национальном детском технопарке, а также в белорусском центре «Зубренок».

Сообщение о подписании указа последовало вскоре после посещения Александром Лукашенко Парка высоких технологий.