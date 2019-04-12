В Бресте накануне выходных массово задерживают противников аккумуляторного завода

В Бресте задержано девять противников строительства аккумуляторного завода, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

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По его словам, 12 апреля, на 15.00, в Ленинский РОВД областного центра в качестве свидетелей было вызвано 11 активистов.

«Задержали и до суда поместили в изолятор временного содержания восьмерых: Дмитрия Андросюка, Владимира Козловского, Дениса Малашенко, Сергея Свирского, Владислава Абрамовича, Олега Ермоленко, Демьяна Лепесевича и правозащитника Владимира Величкина. К Екатерине Басаргиной выехал адвокат, сейчас информации о ее помещении в ИВС нет», — сказал Кисляк. Из милиции, отметил он, отпустили Анатолия Ермоленко и Ирину Силицкую, которой дали повестку явиться в райотдел 14 апреля к 11.45. Это воскресенье — традиционный день уличного сбора противников завода.

По имеющимся у Кисляка сведениям, на задержанных составлены протоколы по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за участие 7 апреля в шествии противников завода.

В тот день на площади Ленина собралось более 300 человек. Они прошли по центральным улицам — Пушкинской и Советской — до ЦУМа на проспекте Машерова. Участники шествия скандировали «Нет заводу!».

«Эти репрессии направлены на то, чтобы запугать противников завода, которые каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года собираются на площади Ленина в Бресте», — считает правозащитник.

Строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» ведется на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта и добиваются прекращения строительства.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 83 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.