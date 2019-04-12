В Минском зоопарке новая постоялица — юная медведица Нюра

В Минском зоопарке появился новый питомец – очаровательная бурая медведица Нюра, которая приехала в Беларусь из Пензы.

Межведица Нюра. Фото: minskzoo.by/

Как сообщает сайт minskzoo.by , переговоры с российским зоопарком о приобретении медведицы велись еще с конца прошлого года. Детство у малышки оказалось нелегким: она содержалась в тесной клетке в частной усадьбе — в совершенно неподходящих условиях, питалась скудно со стола хозяев. Наконец, стало очевидно, что владельцы медведицы не справляются с уходом за своим домашним питомцем, и бурой мишке стали срочно искать новый дом. Временно приютить ее согласился Пензенский зоопарк, однако возможностями для постоянного содержания растущей медведицы здесь не располагали. Поэтому юной медведице пришлось преодолеть неблизкий путь в Минский зоопарк. Она составит компанию живущему здесь взрослому медведю Тристану, который очень взволнован появлением маленькой подружки.

Конечно, знакомить медведей начнут не сразу: в природе эти крупные хищники живут поодиночке, да и по размеру Тристан и Нюра пока не сопоставимы. Поначалу хищники будут жить по соседству, чтобы привыкнуть к запаху друг друга. И лишь значительно позже им будут организованы «свидания» и возможность живого общения.

Молодая медведица очень контактная, хорошо перенесла дорогу и с явным удовольствием исследует новый большой вольер. Забавно переваливается на косолапых лапках, проверяет на прочность интерьер вольера, чешет спинку о косяк двери в берлогу и ищет, в какую еще щель можно засунуть свой любопытный нос.

Познакомиться с новым питомцем зоопарка подошел уже, наверное, каждый сотрудник – и никто не может устоять перед обаянием Нюры.