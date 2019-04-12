В Минском зоопарке новая постоялица — юная медведица Нюра
В Минском зоопарке появился новый питомец – очаровательная бурая медведица Нюра, которая приехала в Беларусь из Пензы.
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Конечно, знакомить медведей начнут не сразу: в природе эти крупные хищники живут поодиночке, да и по размеру Тристан и Нюра пока не сопоставимы. Поначалу хищники будут жить по соседству, чтобы привыкнуть к запаху друг друга. И лишь значительно позже им будут организованы «свидания» и возможность живого общения.
Молодая медведица очень контактная, хорошо перенесла дорогу и с явным удовольствием исследует новый большой вольер. Забавно переваливается на косолапых лапках, проверяет на прочность интерьер вольера, чешет спинку о косяк двери в берлогу и ищет, в какую еще щель можно засунуть свой любопытный нос.
Познакомиться с новым питомцем зоопарка подошел уже, наверное, каждый сотрудник – и никто не может устоять перед обаянием Нюры.