Видеофакт. В Чикаго представлен первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

На фестивале Star Wars Celebration 2019 в Чикаго студия Disney представила первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн». Фильм получил название «Восхождение Скайуокера». Он завершит трилогию сиквелов космической саги, сообщает портал Meduza .









Режиссером и сценаристом картины выступил Джей Джей Абрамс, он же снял седьмой эпизод «Звездных войн».

Главные роли исполнили Дэйзи Ридли (Рей), Адам Драйвер (Кайло Рен), Оскар Айзек (По Дэмерон) и Джон Бойега (Финн). В фильме также появятся персонажи Марка Хэмилла и умершей в 2016 году Кэрри Фишер. Билли Ди Уильямс, игравший контрабандиста Лэндо Калриссиана в оригинальной трилогии «Звездных войн», вернулся к своей роли.

Джей Джей Абрамс подчеркнул, что не собирается искать замену или прибегать к спецэффектам, чтобы вернуть принцессу Лею на экран без участия самой Кэрри Фишер. С разрешения ее дочери Disney использует неопубликованные сцены с ее участием, снятые для седьмого эпизода «Звездных войн». По словам Абрамса, без Леи «достойно завершить сагу о Скайуокерах» невозможно.

Предполагается, что белорусская премьера девятого эпизода состоится в конце года.