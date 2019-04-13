Область повышенного атмосферного давления в субботу накроет Беларусь

В субботу, 13 апреля, погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладном воздухе.

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный умеренный до порывистого. Воздух днем прогреется до +5..+11°C.

В столице будет без осадков. Ветер северо-восточный умеренный до порывистого.

Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения: