Область повышенного атмосферного давления в субботу накроет Беларусь

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В субботу, 13 апреля, погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладном воздухе.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный умеренный до порывистого. Воздух днем прогреется до +5..+11°C.

В столице будет без осадков. Ветер северо-восточный умеренный до порывистого.

Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:

  • утром -2..+1°C;
  • днем +7..+9°C;
  • вечером +3..+5°C.
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Тэги: погода

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