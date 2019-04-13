Область повышенного атмосферного давления в субботу накроет Беларусь
В субботу, 13 апреля, погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладном воздухе.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный умеренный до порывистого. Воздух днем прогреется до +5..+11°C.
В столице будет без осадков. Ветер северо-восточный умеренный до порывистого.
Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:
- утром -2..+1°C;
- днем +7..+9°C;
- вечером +3..+5°C.