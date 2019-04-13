Белорус Евгений Тихонцов завоевал золото на ЧЕ по тяжелой атлетике

/ Спорт
Просмотров: 689

В копилке белорусской команды появилась вторая высшая награда чемпионата Европы, который проходит в Батуми. Очередное золото завоевал Евгений Тихонцов, выигравший состязания в категории до 96 килограммов.

Все шесть попыток белоруса, как это видно из итогового протокола, были результативными. В итоге с общей суммой в 400 килограммов (178 кг в рывке и 222 кг в толчке) он опередил занявшего второе место россиянина Егора Климонова на 22 килограмма. Бронза у грузина Антона Плисного.

Ранее золото ЧЕ завоевала Дарья Наумова.

Первенство Старого света завершится в субботу, 13 апреля.

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: тяжелая атлетика Персона: Евгений Тихонцов Город: Батуми

Другие материалы на эту тему:

Серебро и бронза — Вадим Стрельцов и Александра Герасименя пополнили белорусскую копилку

Серебро и бронза — Вадим Стрельцов и Александра Герасименя пополнили белорусскую копилку

Дарья Наумова завоевала для Беларуси первую медаль в Рио

Дарья Наумова завоевала для Беларуси первую медаль в Рио

В «чистом спорте» у Беларуси больше шансов побеждать

В «чистом спорте» у Беларуси больше шансов побеждать

В Минск приехал всемирно известный силач Видас Блекайтис

В Минск приехал всемирно известный силач Видас Блекайтис