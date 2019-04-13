Под Пуховичами «Ситроен» сбил женщину – водитель сжег авто и попытался скрыться

40-летнему мужчине грозит до семи лет лишения свободы за дорожно-транспортного происшествие, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений.

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По информации Следственного комитета, водитель «Ситроена» на трассе М-5 недалеко от деревни Хозяники (Пуховичский район) сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована.

Автомобиль, совершивший ДТП, был обнаружен в лесу полностью сгоревшим. Водитель был установлен и задержан милицией.

Ранее сообщалось, что в Лельчицком районе пьяный 29-летний водитель «ЯВА 350» в деревне Боровое сбил 43-летнего пешехода. Мотоциклист с места ДТП скрылся, но был позже задержан. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, где он через некоторое время скончался.