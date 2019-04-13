В Бресте у здания Белого дворца обнаружены костные останки ребенка
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В городе на Буге в ходе ремонтных работ у здания Белого дворца в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» были обнаружены останки человека.
Как сообщается, костные останки принадлежат ребенку. По предварительным данным, ему на момент смерти было 7-10 лет.
Отмечается, что также обнаружены кости животных, хвостовая часть мины и осколки снарядов.
Всего, как подчеркивается, за послевоенные годы в районе Белого дворца и под его руинами были найдены останки более 140 человек.