В Бресте у здания Белого дворца обнаружены костные останки ребенка

В городе на Буге в ходе ремонтных работ у здания Белого дворца в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» были обнаружены останки человека.

Фото со страницы Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» в соцсети

Как сообщается, костные останки принадлежат ребенку. По предварительным данным, ему на момент смерти было 7-10 лет.

Отмечается, что также обнаружены кости животных, хвостовая часть мины и осколки снарядов.

Всего, как подчеркивается, за послевоенные годы в районе Белого дворца и под его руинами были найдены останки более 140 человек.