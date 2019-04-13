В Петербурге нашли склад с «запрещенкой» из Беларуси

В Санкт-Петербурге сотрудниками Россельхознадзора накрыт склад, где хранилась запрещенная продукция из Беларуси. В частности, отмечается, что в антисанитарных условиях находилось более 131 тонны сухого молока.

Фото с сайта Россельхознадзора

По информации ведомства, здесь же «умельцы» занимались производством контрафакта.

В Россельхознадзоре сообщили, что обнаруженная продукция маркирована Слуцким сыродельного комбината (на данный момент предприятие находится в «черном списке», его продукция временно запрещена к ввозу на территорию РФ).

Согласно данным службы, в этом помещении производилась перефасовка и замена маркировки.

Кроме этого, существует подозрение, что сухое молоко смешивали с мальтодекстрином — продуктом гидролиза крахмала — и заменителем цельного молока для кормления поросят.

В ходе расследования выяснилось, что по адресу склада зарегистрировано шесть связанных между собой фирм – объем производимых ими продуктов в 3 раза превышает объем поступающего сырья.

Обнаруженная продукция изъята сотрудниками силовых структур.