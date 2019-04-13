В Гродно сестры заработали на талончиках почти 28 тыс. долларов

В Гродно суд признал двух родных сестер виновными в присвоении имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, внесении заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенном из корыстной или личной заинтересованности.

Приговором каждой из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с конфискацией имущества и лишением права занимать материально ответственные должности на три года. К обеим применена отсрочка исполнения наказания сроком на два года.

Кроме этого, они обязаны в течение 80 часов заниматься общественно-полезными работами.

Обе сестры работали в одном из киосков «Гроднооблсоюзпечати». Их «бизнес» строился на проездных билетах.

В течение 2015-2018 годов они продавали проездные билеты и талоны, регулярно присваивая часть денег себе. Чтобы скрыть недостачу, сестры вносили в отчеты «липовые» сведения.

Неожиданная проверка выявила отсутствие товара на 57586 рублей. Женщины полностью признали вину и раскаялись в содеянном, а также погасили ущерб в полном объеме.