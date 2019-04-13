На пожаре в Бресте погибла 80-летняя женщина

В результате пожара, произошедшего в ночь на 12 апреля на бульваре Космонавтов в Бресте, погибла 80-летняя женщина.

По информации спасателей, возгорание случилось в многоквартирном жилом доме.

Во время тушения пожара звеном ГДЗС была обнаружена погибшая хозяйка жилища.

Огнем уничтожены мебель, имущество и внутренняя отделка в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается.

Всего за дежурные сутки в Беларуси произошло 20 пожаров.