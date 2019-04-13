На границе вновь транспортный коллапс: в очередях стоит почти 1500 фур

На западном направлении государственной границы в пунктах пропуска вновь транспортный коллапс.

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Как обычно больше всего большегрузных автомобилей скопилось на выезд в Литву – 940:

«Каменный Лог» – более 430;

«Привалка» – более 210;

«Бенякони» – более 200;

«Котловка» – более 100.

Также много фур стоит в «клейке» на латвийском направлении – 410:

«Урбаны» – более 210;

«Григоровщина» – более 200.

В двух пунктах пропуска на выезд в Польшу стоит 80: