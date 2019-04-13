На границе вновь транспортный коллапс: в очередях стоит почти 1500 фур

/ Общество
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На западном направлении государственной границы в пунктах пропуска вновь транспортный коллапс.

Фото pixabay.com

Как обычно больше всего большегрузных автомобилей скопилось на выезд в Литву – 940:

  • «Каменный Лог» – более 430;
  • «Привалка» – более 210;
  • «Бенякони» – более 200;
  • «Котловка» – более 100.

Также много фур стоит в «клейке» на латвийском направлении – 410:

  • «Урбаны» – более 210;
  • «Григоровщина» – более 200.

В двух пунктах пропуска на выезд в Польшу стоит 80:

  • «Брузги» – более 70;
  • «Козловичи» – более 10.
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Тэги: очереди фур на границе