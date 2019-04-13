На границе вновь транспортный коллапс: в очередях стоит почти 1500 фур
На западном направлении государственной границы в пунктах пропуска вновь транспортный коллапс.
Как обычно больше всего большегрузных автомобилей скопилось на выезд в Литву – 940:
- «Каменный Лог» – более 430;
- «Привалка» – более 210;
- «Бенякони» – более 200;
- «Котловка» – более 100.
Также много фур стоит в «клейке» на латвийском направлении – 410:
- «Урбаны» – более 210;
- «Григоровщина» – более 200.
В двух пунктах пропуска на выезд в Польшу стоит 80:
- «Брузги» – более 70;
- «Козловичи» – более 10.