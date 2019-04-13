Почему в Беларуси замедлились темпы инфляции

В Беларуси замедлению годовых темпов роста потребительских цен в марте 2019 года в значительной степени способствовала динамика регулируемых цен и тарифов, в меньшей — динамика сезонных цен и базовой инфляции. Об этом говорится в подготовленном Национальным банком аналитическом обзоре.

Инфляция в Беларуси в марте 2019 года замедлилась и составила 0,4%. Годовой прирост административно регулируемых цен и тарифов снизился с 9,5% в феврале до 8,2% в марте, что обусловлено менее интенсивным административным повышением цен по сравнению с прошлым годом, отмечают в Нацбанке.

«В текущем году эффект от повышения тарифов на услуги ЖКХ был полностью реализован в феврале, тогда как в прошлом году тарифы повышались в течение февраля — марта. Кроме того, в марте прошлого года были увеличены тарифы на проезд в пассажирском железнодорожном транспорте внутриреспубликанского сообщения, стоимость услуг высшего образования, более значительно повышены цены на топливо», — поясняют аналитики регулятора.

Цены на плодоовощную продукцию в марте в годовом выражении замедлились с 6 до 4,7%. Основной вклад в прирост цен по группе продолжает вносить удорожание овощей, тогда как цены на картофель и фрукты в годовом выражении снизились.

Годовая базовая инфляция составила 4,9% против 5% месяцем ранее. «При этом относительно предыдущего месяца отмечается снижение цен на мясо и мясопродукты, что свидетельствует о постепенном прекращении влияния конъюнктурного шока в отрасли животноводства. Вместе с тем сохраняется ускоренный рост цен на продукцию, в производстве которой используются продукты зернопереработки — хлеб, муку, большинство видов круп, макаронные изделия», — констатируют в Нацбанке.

За три месяца с начала года цены в Беларуси выросли на 2,6%. Прогноз регулятора предусматривает, что инфляция составит в 2019 году 5%.

По мнению экономистов Евразийского банка развития, инфляция в Беларуси в 2019 году будет несколько выше той, которую ожидает Национальный банк. Такой прогноз приводится в ежеквартальном обзоре ЕАБР. Согласно прогнозу, инфляция в 2019 году составит 5,7%. «На ускорение темпов роста потребительских цен окажет влияние повышение инфляции в России, постепенное ослабление белорусского рубля, а также сохранение инфляционного давления со стороны заработной платы», — считают экономисты евразийского банка.

Согласно их оценкам, влияние этих факторов на отклонение инфляции от цели будет временным, и темпы роста потребительских цен в среднесрочный период постепенно замедлятся к целевому уровню.