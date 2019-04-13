Лукашенко назвал победу Евгения Тихонцова «ярким и мощным выступлением»
Как и в случае с золотом, которое завоевала Дарья Наумова, Александр Лукашенко поздравил с победой на чемпионате Европы по тяжелой атлетике Евгения Тихонцова.
По словам главы государства две малые золотые медали, два континентальных рекорда, которые в категории до 96 килограммов на континентальном первенстве установил белорусский силач, стали «ярким и мощным выступлением».
Лукашенко отметил, что победа Тихонцова показала, что «белорусы – сильные и талантливые люди», способные на многое.
«Мы гордимся нашей командой!» - подчеркнул глава государства в свеем поздравлении.